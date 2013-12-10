Необходимо написать java script, который будет фильтровать пользователей по подсетям и перенаправлять на другой сайт. В HTML документе должен подключаться таким образом.

То есть сам скрипт находится в отдельном файле и просто подключается в HTML документ.

Подсеть тянуть с файла, который находится по адресу

http://domain.com/ip.txt

В файле подсеть находится вот в таком виде.

193.201.228.0/22

195.16.96.0/19

37.28.176.0/21