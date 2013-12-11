Заполнить координаты по API Карт

Есть таблица с географическими объектами (страны, области, города и посёлки). Нужно с помощью API Яндекс карт / Google карт заполнить поля широты и долготы, также адрес (если так можно назвать) по данным API на русском языке.

Структура таблицы:

id, родительский id, название, признак (страна/область/город), служебная информация.

Для страны API нужно передавать просто название страны.

Для области - Страна, область

Для населённого пункт - Страна, область, название

У маленьких стран нет областей, там просто Страна, название.

объектов порядка 100 тысяч.