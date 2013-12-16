Парсер для переноса контента

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка82 просмотра

Необходим парсер для переноса контента сайта на другую CMS

11 лет назад
Sashkoff
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$70
1 день
Владимир мастер своего дела. Сделал всё о чём договаривались.
Как всегда все отлично

Заявки фрилансеров

Mamon
34 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • PHP-программист

    Ищу опытного программиста с отличным знанием своего дела. Умение разбираться в чужом коде обязательно. Придется работать с проектами не только на стандартных cms, но и на самописных. Большим плюсом будет знание фреймворков. ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка движка для проекта

    $1220

    ​Добрый вечер. Ищу человека, который сможет написать движок для сайта. Выбор платформы и инструментов не принципиален, будет обсуждаться с кандидатом. Подробности в прикрепленном файле. Если будут какие-то вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить новостной раздел на сайте

    http://klienta.ru/news Нужно сделать на этой странице публикацию новостей целиком с раскрывающимися комментариями, при нажатии на комментарии публикация будет открываться отдельной страницей. плюс галочка с подпиской на новые комментарии. функционал можно взять отсюда ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка в самописных скриптах

    Для сайта на DLE были написаны некоторые модули. нужно в них подправить несколько нюансов. Подробно изложу исполнителю. Сразу говорю,что если не работали с DLE , или не способны разобраться в коде - ...

    DLE
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дороботать php код

    $10

    // поучаем список готовых разделов $GotovRazdel = substr(listQuery("SELECT `GotovRazdel` FROM `Message` WHERE `Message_ID`='$message'", "\$data[GotovRazdel]"), 1, -1); получаем print_r($GotovRazdel) выводится в зависимости от того что есть в ячейке от 1 до 4 ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание аналога http://coinmarketcap.com/

    Итак описание: 1. Есть биржа криптовалют - там есть цены в USD за криптовалюты такие как например bitcoin, litecoin (например www.btc-e.com) 2. Есть сайты на которых показан объем намайненных валют - перемножением получается ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить скрипт

    $10

    Нужно исправить фильтр сортировки товара по свойствам, нужно чтобы настройки формы "Фильтр" товара сохранялись, не только на первой, но и на след страницах результатов сортировки, чтоб он хранил настройки формы (http://megamarket.lg.ua/index.php/televizory/)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • InstantCMS 1.10.3

    Очень срочно требуется человек разбирающий в InstantCMS 1.10.3 - для создания и редактирования модулей для сайта ) желательно свободный - так как работы хватает ) пишите сразу в скайп Skype ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад