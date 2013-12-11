Ищу опытного программиста с отличным знанием своего дела. Умение разбираться в чужом коде обязательно. Придется работать с проектами не только на стандартных cms, но и на самописных. Большим плюсом будет знание фреймворков. ...
Внедрение API в интернет магазин
Здравствуйте Уважаемые!
Нужно в наш интернет магазин http://nsk.onspare.ru (Joomla 2.5 Virtuamart) интегрировать BERG API (https://berg.ru/api) – на их сайте есть документация к внедрению API.
Должно быть похоже на - https://berg.ru/search/step2?searchArticle[article]=140+323+09+85&searchArticle[type]=1&brand=MERCEDES+BENZ&search=1403230985
Cмысл в том, что berg.ru это оптовик, мы хотим продавать его товары с нашего сайта. Для удобства у клиента должен работать кабинет. после ввода в поисковую строку клиент видит колонки, такие же как у berg.ru. После добавления в корзину все стандартно. Те товары которые находятся на складе berg.ru должны проходить в заказ на berg.ru автоматически, а остальные должны проходить через нашего менеджера, то есть без предоплаты заказ не оформляется. Информационное окно выскакивает при заказе с других складов включая БЕРГ МСК, в котором описывается почему необходима предоплата.
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