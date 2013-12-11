Ищу опытного программиста с отличным знанием своего дела. Умение разбираться в чужом коде обязательно. Придется работать с проектами не только на стандартных cms, но и на самописных. Большим плюсом будет знание фреймворков. ...
Разработка движка для проекта
Добрый вечер. Ищу человека, который сможет написать движок для сайта. Выбор платформы и инструментов не принципиален, будет обсуждаться с кандидатом. Подробности в прикрепленном файле. Если будут какие-то вопросы - задавайте, с удовольствием отвечу.
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