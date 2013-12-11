Ситуация следующая. Разработчик взял 60% оплаты и пропал. Теперь сайт стоит недоделанный, необходимо срочно закончить. Точно знаю что не работает заказ товара, остальное вроде нормально, но надо проверять Сайт ...
PHP программист
Студии требуется веб программист для:
- расширения функционала и написания модулей для интернет - магазинов;
- работа с DRUPAL, Wordpress
Хотим работать с профессионалом.
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