PHP программист

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки161 просмотр

Студии требуется веб программист для:

- расширения функционала и написания модулей для интернет - магазинов;

- работа с DRUPAL, Wordpress

Хотим работать с профессионалом.

DrupalPHPWordPress
11 лет назад
pletmintseval
Илья 
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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