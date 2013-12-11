Подключить сай на Joomla rAPI 3 на PHP

Хотелось воздержаться от отзывов,но правила сайта вынудили, парень вобщем не плохой... Очень быстро начал написал скрипт,рабочий,но как стал вопрос о переносе на мой сайт, все заглохло,перестал на связь выходить.Поспешила сделав полный расчет,ведь по его словам оставалось на час делов. По итогу этот скрипт ни коем образом не совместим с джумлой, на которой мой сайт. Выброшеные денги.