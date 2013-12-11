Создание шаблона bitrix из psd макета

Необходимо создать шаблон bitrix из psd макета и разместить заранее предоставленный контент.

Простой сайт предоставляющий информацию о фирме. Из особенностей - только форма записаться на прием в виде всплывающего окна.

http://yadi.sk/d/eW-kkYhIE6BYd - так выглядит главная, плюс будет еще несколько внутренних.

Макет и полное ТЗ еще в стадии доработки до конца недели.

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