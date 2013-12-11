Ситуация следующая. Разработчик взял 60% оплаты и пропал. Теперь сайт стоит недоделанный, необходимо срочно закончить. Точно знаю что не работает заказ товара, остальное вроде нормально, но надо проверять Сайт ...
Создание шаблона bitrix из psd макета
Необходимо создать шаблон bitrix из psd макета и разместить заранее предоставленный контент.
Простой сайт предоставляющий информацию о фирме. Из особенностей - только форма записаться на прием в виде всплывающего окна.
http://yadi.sk/d/eW-kkYhIE6BYd - так выглядит главная, плюс будет еще несколько внутренних.
Макет и полное ТЗ еще в стадии доработки до конца недели.
Оплата через безопасную сделку. По цене - жду ваших предложений
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