Репетитор по программированию

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка241 просмотр

Требуется репетитор онлайн по информатике и программированию.

Задача - научить программировать с нуля.

Basic/Pascal и постепенно перейти на веб программирование (PHP/JS).

Требования:

Наличие скайпа.

Ерудированость и понятное изложение материала.

Систематичность.

Минимум 2 урока в неделю.

Желательно опыт преподавания.

JavaScriptPHP
11 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
11 лет назад
$10
1 день
Супер! Рекомендую!
Работой доволен!

Заявки фрилансеров

meeks4
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
11 лет назад