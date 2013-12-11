Проблема следующая: заходим на сайт http://prostoreal.cz/?lang=ru на главной в поиске выбираем любой тип, сайт автоматов показывает количество предложений. Проблема: если нажать посмотреть результаты, сайт переходит на чешскую версию. Нужно ...
Доработка сайта bitrix
сайт представляет собой каталог товаров без корзины. сайт работающий, но необходимо добавить некоторые функции.
1) в описании товара есть возможность вставки цены. необходимо сделать так чтобы через админку можно было вставлять несколько цен из разных магазинов. соответственно кнопка "купить" (по которой происходит переход на другой сайт) также должна клонироваться (чтобы под каждую кнопку подставить ссылку).
2) если это реально то сделать счетчик который показывал бы в админке количество переходов по конкретной ссылке (через кнопку купить) для отслеживания исходящего трафика.
жду предложения специалистов.
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