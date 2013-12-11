Доработка сайта bitrix

сайт представляет собой каталог товаров без корзины. сайт работающий, но необходимо добавить некоторые функции.

1) в описании товара есть возможность вставки цены. необходимо сделать так чтобы через админку можно было вставлять несколько цен из разных магазинов. соответственно кнопка "купить" (по которой происходит переход на другой сайт) также должна клонироваться (чтобы под каждую кнопку подставить ссылку).

2) если это реально то сделать счетчик который показывал бы в админке количество переходов по конкретной ссылке (через кнопку купить) для отслеживания исходящего трафика.

жду предложения специалистов.