Выявить ошибку в работе скрипта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок149 просмотров

Имеется скрипт, на локалке и на большинстве хостингов работает как положено, но на нужном мне хостинге почему-то работает не корректно. Вообщем нужно найти причину по которой он не хочет работать

11 лет назад
SergeyNK
Сергей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

IceJIN
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Все замечательно! Задачу понял моментально, после выполнения все подробно объяснил, рекомендую!
спасибо за тострудничество. Рекомендую

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IceJIN
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад