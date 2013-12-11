Необходимо внести небольшие правки на 2 сайта Joomla добавить фоновую картинку для рубрики OpenCart разобраться с импортом товара + периодические правки по ...
Выявить ошибку в работе скрипта
Имеется скрипт, на локалке и на большинстве хостингов работает как положено, но на нужном мне хостинге почему-то работает не корректно. Вообщем нужно найти причину по которой он не хочет работать
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