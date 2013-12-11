Необходимы небольшие правки Joomla и OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок112 просмотров

Необходимо внести небольшие правки на 2 сайта

Joomla добавить фоновую картинку для рубрики

OpenCart разобраться с импортом товара

+ периодические правки по другим сайтам на этих движках

Прошу вас все заявки дублировать через ЛС

т.к. задачи нужно решить как можно скорее

JoomlaOpencart
11 лет назад
denvep
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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