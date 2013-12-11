Ищем грамотных прогеров и тестеров. Дорого.

Здравствуйте. Сфера: разработка ПО для крупных гос. и муницип. учреждений.

--------------------Базовые требования как к разработчикам так и тестерам:

1. Знание английского языка, навыки определения и устранения технических проблем (например, если что-то не получается) и умение искать информацию по ее решению в Сети, если нужно – на форумах профессиональных сообществ, в мэйл-листах;

2. Базовые навыки администрирования Unix/Windows, умение настроить виртуальную среду разработки/тестирования (например – поставить на рабочем месте VirtualBox/QEMU/VMWare и в нем установить систему, для которой производится разработка или тестирование ПО);

3. Опыт работы в распределенной команде, навыки использования средств контроля версий, систем баг-трекинга, средств дистанционной совместной работы (например, VNC) и конференц-связи (SIP-телефония, Google Hangout / Google Voice).

--------------------Для разработчиков:

1. Общие – опыт подготовки разрабатываемого ПО для установки в целевую систему (предпочтительно бинарные пакеты – DEB, но RPM тоже пойдет);

2. Для системных проектов – практические навыки использования средств разработки UNIX/Linux – GCC, GDB, Bash, automake/autoconf, знание C/C++, интерпретирующих языков, знание системных библиотек и сервисов, умение собрать кастомное ядро и встроить необходимые драйверы, и т. д.;

3. Для прикладных программистов – Знание Java, JNI, Eclipse, принципов объектно-ориентированного проектирования, знание основ UML и основных шаблонов проектирования (например – ORM, MVC, DataMapper, Factory, Adapter, etc.);

4. Для веб-программистов – практические навыки работы с LAMP, знание JavaScipt, jQuery, jQuery UI, AJAX, умение проектировать и эффективно реализовывать интерфейсы пользователей, практические навыки применения принципов UXD (User eXperience Design), умение через UML диаграммы описать use-cases и логику работы веб-приложения в шаблоне MVC.

--------------------Для тестировщиков:

1. Общие: Знание UML на уровне описания и понимания use-cases, test-cases, sequence diagramms – всего, что необходимо для понимания процесса, автоматизацию которого придется тестировать, четкое понимание принципов TDD, Unit Testing, Functional Testing, Integration Testing, Continuous Integration и других современных технологий тестирования, опыт работы с современными средствами тестирования (Jenkins, GitLab, и т. д.);

2. Системные тестировщики – базовые навыки системного администрирования, умение создать изолированную тестовую среду, понимание функций и принципов работы системных библиотек и сервисов;

--------------------ОПЛАТА

-По разработчикам: При условии полной занятости в месяц будет не менее 80-100к. Есть варианты частичной загрузки, так или иначе вопрос по оплате обсуждается отдельно перед каждым проектом.

-По тестировщикам - определим на собеседовании, относительно Вашей квалификации.

Процесс нашего общения будет происходить таким образом: Ваш отклик на вакансию->собеседование(через hangouts)->выполнение Вами тестового задания (оплачивается по тому же тарифу, что и основная работа)->соглашение на основной объем работ.

--------------------ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ВАКАНСИЮ!

Чтобы откликнуться на вакансию, заполните пожалуйста небольшую гугл-форму: goo.gl/ffqT4m

Просьба направлять заявки только через данную форму, это удобно и нам и Вам:

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