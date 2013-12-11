Имеется скрипт, на локалке и на большинстве хостингов работает как положено, но на нужном мне хостинге почему-то работает не корректно. Вообщем нужно найти причину по которой он не хочет работать
Ищем грамотных прогеров и тестеров. Дорого.
Здравствуйте. Сфера: разработка ПО для крупных гос. и муницип. учреждений.
--------------------Базовые требования как к разработчикам так и тестерам:
1. Знание английского языка, навыки определения и устранения технических проблем (например, если что-то не получается) и умение искать информацию по ее решению в Сети, если нужно – на форумах профессиональных сообществ, в мэйл-листах;
2. Базовые навыки администрирования Unix/Windows, умение настроить виртуальную среду разработки/тестирования (например – поставить на рабочем месте VirtualBox/QEMU/VMWare и в нем установить систему, для которой производится разработка или тестирование ПО);
3. Опыт работы в распределенной команде, навыки использования средств контроля версий, систем баг-трекинга, средств дистанционной совместной работы (например, VNC) и конференц-связи (SIP-телефония, Google Hangout / Google Voice).
--------------------Для разработчиков:
1. Общие – опыт подготовки разрабатываемого ПО для установки в целевую систему (предпочтительно бинарные пакеты – DEB, но RPM тоже пойдет);
2. Для системных проектов – практические навыки использования средств разработки UNIX/Linux – GCC, GDB, Bash, automake/autoconf, знание C/C++, интерпретирующих языков, знание системных библиотек и сервисов, умение собрать кастомное ядро и встроить необходимые драйверы, и т. д.;
3. Для прикладных программистов – Знание Java, JNI, Eclipse, принципов объектно-ориентированного проектирования, знание основ UML и основных шаблонов проектирования (например – ORM, MVC, DataMapper, Factory, Adapter, etc.);
4. Для веб-программистов – практические навыки работы с LAMP, знание JavaScipt, jQuery, jQuery UI, AJAX, умение проектировать и эффективно реализовывать интерфейсы пользователей, практические навыки применения принципов UXD (User eXperience Design), умение через UML диаграммы описать use-cases и логику работы веб-приложения в шаблоне MVC.
--------------------Для тестировщиков:
1. Общие: Знание UML на уровне описания и понимания use-cases, test-cases, sequence diagramms – всего, что необходимо для понимания процесса, автоматизацию которого придется тестировать, четкое понимание принципов TDD, Unit Testing, Functional Testing, Integration Testing, Continuous Integration и других современных технологий тестирования, опыт работы с современными средствами тестирования (Jenkins, GitLab, и т. д.);
2. Системные тестировщики – базовые навыки системного администрирования, умение создать изолированную тестовую среду, понимание функций и принципов работы системных библиотек и сервисов;
--------------------ОПЛАТА
-По разработчикам: При условии полной занятости в месяц будет не менее 80-100к. Есть варианты частичной загрузки, так или иначе вопрос по оплате обсуждается отдельно перед каждым проектом.
-По тестировщикам - определим на собеседовании, относительно Вашей квалификации.
Процесс нашего общения будет происходить таким образом: Ваш отклик на вакансию->собеседование(через hangouts)->выполнение Вами тестового задания (оплачивается по тому же тарифу, что и основная работа)->соглашение на основной объем работ.
--------------------ОТКЛИКНУТЬСЯ НА ВАКАНСИЮ!
Чтобы откликнуться на вакансию, заполните пожалуйста небольшую гугл-форму: goo.gl/ffqT4m
Просьба направлять заявки только через данную форму, это удобно и нам и Вам:
- для вас: всегда актуальная информация о тех специалистах, набор которых нам сейчас интересен (как только всех наберем, в форме будет об этом извещение)
- для нас: удобная систематизация заявок от исполнителей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Необходимо внести небольшие правки на 2 сайта Joomla добавить фоновую картинку для рубрики OpenCart разобраться с импортом товара + периодические правки по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Имеется скрипт аукциона. Если быть точнее дамп существующего аукциона. Нужно поставить его на тест хостинг и дать инструкцию для дальнейшего переноса на основной хостинг. То есть что нужно будет изменить и в каких файлах. ...Закрыт11 лет назад
- $50
Добрый день! Необходимо поправить несколько багов в интернет-магазине на битрикс. Баги связаны с отображением шаблона и работой "живого поиска". Пишите, обсудим. P. S. Техподдержку и т. п. не предлагать, нужно просто ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать PHP модуль, с помощью которого будут создаваться и управляться теги на сайте (Облако тегов). Модуль нужен к купонной сборке adCMS http://www.cpasoft.ru/docs.html?faq=6 Сайт, для которого нужен модуль http://pluminus.ru/ ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Требуется репетитор онлайн по информатике и программированию. Задача - научить программировать с нуля. Basic/Pascal и постепенно перейти на веб программирование (PHP/JS). Требования: Наличие скайпа. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Требуется добавить на сайт такой сервис: - я установлю веб камеру и хочу с этой веб камеры транслировать видео на свой сайт(на отдельную страницу) Т.е. мне нужна страница на которой будет кнопка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
ЗАДАЧА 1. Прикрутить новый шаблон http://template-joomla.ru/shablony-joomshaper/item/472-js-shaper-megadeal рабочий (на джумле) к домену 2. В верхнем блоке быстрых ссылок (над строкой поиска) разместить 3 ссылки с маленькими иконками. При нажатии ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1500
Требуется web-программист, для работы над женской социальной сетью. Требования - Опыт работы с PHP от 2-х лет - Опыт работы с Yii обязателен, приветствуется знание других фреймворков - Опыт работы с ...Закрыт11 лет назад
сайт представляет собой каталог товаров без корзины. сайт работающий, но необходимо добавить некоторые функции. 1) в описании товара есть возможность вставки цены. необходимо сделать так чтобы через админку можно ...Закрыт11 лет назад