1с-bitrix редирект

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок102 просмотра

Требуется переделать редирект

чтоб перекидывал не на persona/order/make ,а на другую.

11 лет назад
DebinPro
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров