На сервер залит архив сайта с базой данных,требуется вернуть отображение сайта(не отображается).Возможно поправить базу данных.
1с-bitrix редирект
Требуется переделать редирект
чтоб перекидывал не на persona/order/make ,а на другую.
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