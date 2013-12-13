Программирование плагина к Virtuemart

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Здравствуйте.

Обращаюсь к программистам, имеющим опыт написания расширений к

Joomla 2.5 & Virtuemart 2

Необходимо создать плагин выбора подарков при покупке на определенную сумму.

Живой пример: http://warketolog.com/go.php?url=http://www.yves-rocher.ua/control/promotions

Вариант http://extensions.joomla.org/extensions/extension-specific/virtuemart-extensions/virtuemart-coupons/15062 - не подходит, так как не предоставляет возможности выбора подарка.

Предложения скрыты.

Joomla
11 лет назад
ActionTime
Андрей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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