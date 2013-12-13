Вывод информации в виде номера автомобильного

Необходимо сделать вывод информации в виде номера...

Тоесть зашел продавец на сайт выбрал автомобильный номер, который он продает и чтоб этот номер выводился в виде автомобильного знака.

P.S У вас есть номер автомобильный допустим А123АА197, необходимо чтоб номер выводился в виде автомобильного знака. Прошу указывать цену и сроки.

Т.е нужен сайт под ключ с функционалом http://specnomer.com на cms ucoz ?