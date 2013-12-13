Разработать программу по алгоритму, с графическим

Описание проекта:

Разработать программу с графическим интерфейсом для демонстрации работы программы по алгоритму, все данные во вложении - как и алгоритм, плюс дополнительное описание тут:

Алгоритм описывает автоматическое формирование последовательности действии, переводящих начальное состояние I в целевое G.

Состояние описывается двоичным вектором-столбцом 1 или 0 в котором соответствует истинности ил ложности некоторого утверждения f. (F-Short7DEC-propositions). В каждом данном состоянии могут применяться только те действия для которых выполняются предусловия (см. табл. Предусловия) . Действие ак заключается в выполнении связанных с ним двух операторов: add(ак) и del( ак). Оператор add(ак) меняет 0 на единицу в соответствующей строке вектора состояния (см. табл МНОЖЕСТВО add(a)- ЭФФЕКТОВ-SMALL -2 Dec-short)

data.zip - таблицы.

add.rar - прогон алгоритма вручную.

Прошу присылать с примерами ваших работ, нужен человек с опытом разработки подобного ПО.

Алгоритм есть в списке прикрепленных файлов - в .vsd формате.