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Разработать программу по алгоритму, с графическим
Описание проекта:
Разработать программу с графическим интерфейсом для демонстрации работы программы по алгоритму, все данные во вложении - как и алгоритм, плюс дополнительное описание тут:
Алгоритм описывает автоматическое формирование последовательности действии, переводящих начальное состояние I в целевое G.
Состояние описывается двоичным вектором-столбцом 1 или 0 в котором соответствует истинности ил ложности некоторого утверждения f. (F-Short7DEC-propositions). В каждом данном состоянии могут применяться только те действия для которых выполняются предусловия (см. табл. Предусловия) . Действие ак заключается в выполнении связанных с ним двух операторов: add(ак) и del( ак). Оператор add(ак) меняет 0 на единицу в соответствующей строке вектора состояния (см. табл МНОЖЕСТВО add(a)- ЭФФЕКТОВ-SMALL -2 Dec-short)
data.zip - таблицы.
add.rar - прогон алгоритма вручную.
Прошу присылать с примерами ваших работ, нужен человек с опытом разработки подобного ПО.
Алгоритм есть в списке прикрепленных файлов - в .vsd формате.
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