Вредный код в модуле на Joomla. Нужно вылечить

Доброго для,

Есть сайт на joomla 2.5. Делался сайт каким-то студентом.

Какой-то модуль заражен и рассылает запросы (или вирусы хз), в результате чего хостер блочит сайт и ставит ему 500 ошибку, за счет смены прав на папку.

надо почистить сайт и очистить его от вирусов, чтобы хостер не блочит ничего.