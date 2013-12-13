Доработка шаблона на Prestoshop 1.5.6

Настройка интернет-магазина Prestoshop 1.5.6.

Доброго времени суток!

Необходима доработка шаблона Prestoshop 1.5.6 ТЗ вышлем фрилансеру.

Нужна:

- разработка своих или доработка имеющихся модулей( фильтр по брендам, яндекс-маркет, обратный звонок, авторизация через соц.сети(основные подключены, только одноклассники остались), подключение виджетов , фейсбук, отзывы о товаре (стандартный), предзаказ товара и т.д.);

- верстка страниц (исправление ошибок типа поле заехало на кнопку, или текст вылез из кнопки);

- подключение статистики liveinternet;

- подключение мультишипа (чуть позже);

Главное, чтобы человек ответственно подошел к этому вопросу и, действительно, разбирался, мы готовы работать в полном контакте.

А еще очень важно, чтобы соблюдались сроки выполнения проекта(!!!).