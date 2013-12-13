Необходимо сделать дополнительную фильтрацию статей по тегам и дополнительному полю. тег1: По умолчанию в поле с фильтрацией выводятся 4 указанные мною тега (облако тегов) - посетитель может рядом из каждый поставить галочку, ...
Доработка шаблона на Prestoshop 1.5.6
Настройка интернет-магазина Prestoshop 1.5.6.
Доброго времени суток!
Необходима доработка шаблона Prestoshop 1.5.6 ТЗ вышлем фрилансеру.
Нужна:
- разработка своих или доработка имеющихся модулей( фильтр по брендам, яндекс-маркет, обратный звонок, авторизация через соц.сети(основные подключены, только одноклассники остались), подключение виджетов , фейсбук, отзывы о товаре (стандартный), предзаказ товара и т.д.);
- верстка страниц (исправление ошибок типа поле заехало на кнопку, или текст вылез из кнопки);
- подключение статистики liveinternet;
- подключение мультишипа (чуть позже);
Главное, чтобы человек ответственно подошел к этому вопросу и, действительно, разбирался, мы готовы работать в полном контакте.
А еще очень важно, чтобы соблюдались сроки выполнения проекта(!!!).
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