Добрый день, есть сайт на Joomla с компонентом AdsManager. Его регулярно взламывают, хотя стоит плагин Seuritycheck, адрес админки скрыт, доступ по фтп закрыт. Нужно протестировать сайт на уязвимости, найти их и устранить. ...
Фильтрация новостей (Datalife)
Необходимо сделать дополнительную фильтрацию статей по тегам и дополнительному полю.
тег1: По умолчанию в поле с фильтрацией выводятся 4 указанные мною тега (облако тегов) - посетитель может рядом из каждый поставить галочку, и тогда на сайте будут выведены только статьи с выбранными тегами.
подтег2: Как только выделяется хотя бы 1 из 4 тегов снизу появляются подтеги, то есть дополнительные теги, встречающиеся в статьях с тегом1. Их также можно выделить галочкой и список статей будет обновлён в соответствие с новым фильтром.
дополнительное поле: в некоторых статьях указывается размер приложения цифрой - необходимо вывести ползунок от минимального значения размера приложения до максимального, при перемещение ползунка список статей обновляется.
Всё необходимо сделать на javascript, jquery, чтобы не приходилось обновлять страницу.
Заявки фрилансеров
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