Фильтрация новостей (Datalife)

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок103 просмотра

Необходимо сделать дополнительную фильтрацию статей по тегам и дополнительному полю.

тег1: По умолчанию в поле с фильтрацией выводятся 4 указанные мною тега (облако тегов) - посетитель может рядом из каждый поставить галочку, и тогда на сайте будут выведены только статьи с выбранными тегами.

подтег2: Как только выделяется хотя бы 1 из 4 тегов снизу появляются подтеги, то есть дополнительные теги, встречающиеся в статьях с тегом1. Их также можно выделить галочкой и список статей будет обновлён в соответствие с новым фильтром.

дополнительное поле: в некоторых статьях указывается размер приложения цифрой - необходимо вывести ползунок от минимального значения размера приложения до максимального, при перемещение ползунка список статей обновляется.

Всё необходимо сделать на javascript, jquery, чтобы не приходилось обновлять страницу.

JavaScriptjQuery
11 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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