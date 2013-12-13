Фильтрация новостей (Datalife)

Необходимо сделать дополнительную фильтрацию статей по тегам и дополнительному полю.

тег1: По умолчанию в поле с фильтрацией выводятся 4 указанные мною тега (облако тегов) - посетитель может рядом из каждый поставить галочку, и тогда на сайте будут выведены только статьи с выбранными тегами.

подтег2: Как только выделяется хотя бы 1 из 4 тегов снизу появляются подтеги, то есть дополнительные теги, встречающиеся в статьях с тегом1. Их также можно выделить галочкой и список статей будет обновлён в соответствие с новым фильтром.

дополнительное поле: в некоторых статьях указывается размер приложения цифрой - необходимо вывести ползунок от минимального значения размера приложения до максимального, при перемещение ползунка список статей обновляется.

Всё необходимо сделать на javascript, jquery, чтобы не приходилось обновлять страницу.