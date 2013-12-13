Админка nametest01.info/admin.php Логин admin Пароль admin Проект nametest01.info Предоставлю полный доступ к FTP Нужно сделать: 1. Переход по внутренним заявкам. 2. Нужны ...
Парсер программы
Всё описано в ТЗ.
Нужно сделать, что бы данные сохранялись в таблицу.
Парсер программы FPS Katalog
Заявки фрилансеров
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