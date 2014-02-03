Найти уязвимости сайта на Joomla и устранить

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Завершен2 заявки130 просмотров

Добрый день, есть сайт на Joomla с компонентом AdsManager. Его регулярно взламывают, хотя стоит плагин Seuritycheck, адрес админки скрыт, доступ по фтп закрыт. Нужно протестировать сайт на уязвимости, найти их и устранить.

Прошу перед добавлением заявок изучить сайт, понять, видите ли уязвимость и тогда добавлять предложение. Адрес сайта "mo bile s.am" (без пробелов). Пишите цены, сроки. Спасибо за участие.

Joomla
11 лет назад
tglife
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Замечательный специалист. Все быстро, точно и надежно!
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству! Все четко, оплата в срок, был доволен сотрудничеством, буду рад помочь в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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