Найти уязвимости сайта на Joomla и устранить

Добрый день, есть сайт на Joomla с компонентом AdsManager. Его регулярно взламывают, хотя стоит плагин Seuritycheck, адрес админки скрыт, доступ по фтп закрыт. Нужно протестировать сайт на уязвимости, найти их и устранить.

Прошу перед добавлением заявок изучить сайт, понять, видите ли уязвимость и тогда добавлять предложение. Адрес сайта "mo bile s.am" (без пробелов). Пишите цены, сроки. Спасибо за участие.