Сделать фид в виде модуля для DLE

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Закрыт2 заявки123 просмотра

Есть парсер-вставляльщик в сайт партнерского XML-фида. Версия для PHP.

Нужно сделать его в виде модуля для сайта на CMS DLE, так - чтобы в шаблон вставлялся через переменную. Хотелось бы, немного настроек в админке: указать свой ID (но это не обязательно)

Приветствуются предложения со стороны разработчика, по улучшению юзабилити и выноса настроек в админку...

Сайт партнерки: http://goo.gl/TSpmE1

Дополнительные инструкции в readme, подробнее в FAQ на сайте партнерки.

DLEPHP
11 лет назад
SvatoiDle
Сергей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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