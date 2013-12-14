Сделать фид в виде модуля для DLE

Есть парсер-вставляльщик в сайт партнерского XML-фида. Версия для PHP.

Нужно сделать его в виде модуля для сайта на CMS DLE, так - чтобы в шаблон вставлялся через переменную. Хотелось бы, немного настроек в админке: указать свой ID (но это не обязательно)

Приветствуются предложения со стороны разработчика, по улучшению юзабилити и выноса настроек в админку...

Сайт партнерки: http://goo.gl/TSpmE1

Дополнительные инструкции в readme, подробнее в FAQ на сайте партнерки.