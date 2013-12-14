Есть качественный самопис на ПХП. Нужен програмист со знанием украинского. Возможна оплата почасово или за проект. Нужен ответственный человек, который придерживается сроков. Возможно сотрудничество и в дальнейшем
Консультация по оптимизации процесса создан. сайта
Коллеги, добрый день!
Требуется Ваша помощь, как профессионалов создания сайтов (лэндингов) под ключ при необходимости создания похожих по структуре разных лэндингов.
У меня будет более 200 лэндингов. Мне не принципиален супер индивидуальный дизайн. Главное качественные были.
Структура, размеры блоков и т.п. будут одинаковыми.
Будет отличаться только контент (картинка в шапке, фото людей, товаров, объектов), В дизайне может тоже небольшие изменения (тональность цветов и т.п.). Вся верстка одинаковая.
Как мне лучше построить процесс, чтобы с минимальными затратами и деньгами организовать поточное производство.
Чтобы минимум было работ на дизайн, на верстку и натяжку на 1с Битрикс.
Заранее Вам благодарен.
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