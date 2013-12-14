Консультация по оптимизации процесса создан. сайта

Коллеги, добрый день!

Требуется Ваша помощь, как профессионалов создания сайтов (лэндингов) под ключ при необходимости создания похожих по структуре разных лэндингов.

У меня будет более 200 лэндингов. Мне не принципиален супер индивидуальный дизайн. Главное качественные были.

Структура, размеры блоков и т.п. будут одинаковыми.

Будет отличаться только контент (картинка в шапке, фото людей, товаров, объектов), В дизайне может тоже небольшие изменения (тональность цветов и т.п.). Вся верстка одинаковая.

Как мне лучше построить процесс, чтобы с минимальными затратами и деньгами организовать поточное производство.

Чтобы минимум было работ на дизайн, на верстку и натяжку на 1с Битрикс.

Заранее Вам благодарен.