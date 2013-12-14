Разработка продающей страницы .

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки118 просмотров

Есть сайт http://labirinth.com.ua, необходимо разработать продающие(приземляющие) страницы, для ниш. С возможностью редактирования, необходимыми модулями явл. оставление заказа, кнопки социальной сети, видео, модуль акция с счетчиком. Страница должна быть внутри сайта, возможно привязка отдельного счеткчика Яндекс метрика с его последующей настройкой, необходимо 5-ть посадочных страниц. Цена одной страницы до 100 у.е. Возможно увеличение бюджета в случае обоснованного качества и сроков изготовления!

11 лет назад
labirinth
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
14 дней назад

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Нет заявок фрилансеров