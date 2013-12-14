Выгрузка инфы из 1с на сайт

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Закрыт4 заявки116 просмотров

Движок сайта drupal

файл с товарами ввиде xml

Необходимо написать скрипт для выгрузки товаров с ценами и остатками на сайт yaport.su

Работа на постоянной основе на сайте нужно много чего ещё сделать. Прошу отвечать только профессионалов с приличным опытом работы.

Drupal
11 лет назад
yaport
Артём 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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