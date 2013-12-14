Сделать интерактивную карту метро

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка124 просмотра

Нужно сделать интерактивную карту метрополитена, и далее передать все необходимое программисту для интеграции на сайте.

11 лет назад
mezrop
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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