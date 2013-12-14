Модуль на проверку дублей DLE

Здравствуйте, коллеги!

Нужен модуль на DLE. У меня сайт на тематику "Статусы ВК"

Цель: Проверка на дубли, вывод информации о дублях, и возможность их удалить.

Что я хочу: Раздел модуля в админке, там кнопку, действие которой будет отправлять запрос в базу данных и искать дубли статусов после выводить их списком (можно на ajax) и рядом с ними будут иконки (крестик) действие которого будет удалять материал с сайта.