Установка мультизагрузки в друпал7

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Завершен3 заявки102 просмотра

Задача следующая:

На сайте http://yaport.su/с-2000-2-контроллер-доступа

Раздел Тех. характеристки и Сертификаты установить мультизагрузку файлов jpg

Чтобы можно было по 200 фоток разом закидывать.

11 лет назад
yaport
Артём 
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Задача выполнена. Срок соблюдён. По деньгам не торопил. Продолжаем работать. Советовать никому не буду, чтоб не отвлекали от выполнения моих последующих работ =)
Проект завершен. Оплата поступила.

Заявки фрилансеров

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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