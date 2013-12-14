Скрипт отправки с формы заказа

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок187 просмотров

Здравствуйте. Есть красиво оформлена форма заказа, html+css.

Нужен код и скрипт для отправки.

Заинтересованным скину форму.

Ожидаю ваших откликов!

http://jsfiddle.net/SAd37/

CSSHTML
11 лет назад
fedoseevich
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

soledar10
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

soledar10
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад