Скрипт отправки с формы заказа

На данный момент в описание к товарам документация выкладывается в jpeg и можно выкладывать поштучно. Это очень неудобно хотелось бы написать скрипт который позволял бы выкладывать товар архивами zip. Пример посмотреть можно здесь http://yaport.su/бсу-1-свт-2922000-01-ip-54-блок-сигнализации-и-управления ...