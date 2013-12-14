Здравствуйте! Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту. Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его ...
Парсер
Нужен парсер который сканирует сайт и выдает все его страницы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть красиво оформлена форма заказа, html+css. Нужен код и скрипт для отправки. Заинтересованным скину форму. Ожидаю ваших откликов! http://jsfiddle.net/SAd37/Закрыт11 лет назад
Задача следующая: На сайте http://yaport.su/с-2000-2-контроллер-доступа Раздел Тех. характеристки и Сертификаты установить мультизагрузку файлов jpg Чтобы можно было по 200 фоток разом закидывать.Завершен11 лет назад
Требуется специалист с опытом работы с движком друпал для постоянных доработок интернет - магазина yaport.su Прошу отвечать специалистов, которые реально уверены в своих силах и готовы сотрудничать постоянно. Если вы из Санкт-Петербурга это будет ...Закрыт11 лет назад
Добрый день! Суть проблемы: при открытии любого товара не показывает его описание, сверху пропадает "Заказать обратный звонок" и "Корзина", пропадает полностью подвал сайта. Под фото пишет RatingIt: Error connecting to ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужен модуль на DLE. У меня сайт на тематику "Статусы ВК" Цель: Проверка на дубли, вывод информации о дублях, и возможность их удалить. Что я хочу: Раздел модуля в админке, ...Закрыт11 лет назад
Необходим специалист по парсингу контента с сайтов. Необходимо спарсить товары со старого сайта. С последующей заливокй в CMS Битрикс на новый Сайт для парсинга ultimtrade.ru Спарсить: структуру каталогов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать интерактивную карту метрополитена, и далее передать все необходимое программисту для интеграции на сайте.Закрыт11 лет назад
Добрый день! Есть табличка в http://pot2akex.freedomain.thehost.com.ua/lp4/ - нужно, чтобы в зависимости от выбранного размера поля Пододеяльник Простыня Наволочка менялись. Для каждого товара такая ...Завершен11 лет назад
Движок сайта drupal файл с товарами ввиде xml Необходимо написать скрипт для выгрузки товаров с ценами и остатками на сайт yaport.su Работа на постоянной основе на сайте нужно много ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад