Kentavr123

Алексей Kentavr123

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

dmitriy__k
Дмитрий 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Поправить регистрацию на сайте
JavaScriptPHP
Первый мой заказ на Weblancer. Остался очень доволен заказчиком, четко поставил задачу, вместе с ним проверили все пункты работы, и сразу же рассчитались.
Выполнил задачу довольно быстро. Сразу понял что требуется. Спасибо большое, надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
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wdh
31 год
11 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать простейший парсер под WINDOWS
Адекватный заказчик, приятный в общении. Четкая постановка задачи, постоянно на связи, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество, было приятно работать вместе. Не просил предоплаты, сделал все как мне нужно в установленный срок. Я остался доволен!
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emiart
Артем 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Внести изменения на сайте DLE и написать несколько модулей
DLEJavaPHP
Четкая постановка задачи, оплата в срок, никаких проблем. Работать приятно.
Артем знает свое дело. Выполнил мои требования и учел все пожелания. Надеюсь на дальнейшее соруднияество с ним!
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forset
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Внести несколько правок на сайте cms DLE
DLEPHP
Четкая постановка задачи и своевременная оплата, рекомендую сотрудничать с Алексеем.
Внес правки на сайте, выполнил все мои требования. Остался доволен - рекомендую!
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snikers9876
Евгений 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Правка стороннего модуля на DLE
DLEPHP
Алексей приятный в общении и адекватный человек. Четко объяснил, что негбходимо сделать и своевременно оплатил. Рекомендую!
Евгений выполнил мой заказ быстро и качественно. Взял за работу небольшие деньги, с ним приятно работать. Мастер своего дела. Спасибо огромное. Рекомендую!
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