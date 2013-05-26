Kentavr123

Добрый день! Для сайта с клипами под youtube плеером нужно сделать кнопку скачать клип. Должно выдать ссылки 1080p 720p 480p 360p при нажатии клип скачивается. Простейшая задача для тех ...
- Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте Уважаемые! Нужна помощь человека знающего JS и PHP Нужно поправить страницу регистрации http://www.clipload.ru/index.php?do=register Кнопка РЕГИСТРАЦИЯ должна нажиматься только если все поля заполнены ПРАВИЛЬНО То есть если подсказка отображается зеленым ...Завершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен человек, который сможет сделать простую программу, которая будет парсить цены на игры из steam магазина. Работа простая для знающего можно написать за день. При первом ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен человек, который сможет внести изменения на сайте, поправить авторизацию, написать несколько модулей. Работы прилично. Поэтому если у Вас мало времени, то проходим мимо. ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на DLE Мне нужен человек, который хорошо знает этот движок и PHP Периодически нужно выполнять различные несложные задания. Написать модуль, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! На сайте http://www.clipload.ru нужно поправить несколько модулей. На данный момент - немного изменить регистрацию, изменить ссылку на профиль пользователя, и сделать автоподгрузку на странице всех пользователей. ...Завершен11 лет назад
- $100
Требуется сделать активный парсер (программу) которая будет покупать и продавать предметы в STEAM по заданной цене. Нужна программа на компьютер, не web скрипт!!! Оплата 4000 руб на счет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Всем доброго времени суток. Мне нужна помощь. Для сайта http://trademon.ru был сделан модуль. Точнее переделаны стандартные новости. Заметил неприятную вещь сегодня. При добавлении сделки (она же новость) прибавляются запросы ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Для сайта на движке DLE нужно сделать вход через стим. Для знающего PHP и эту cms работа не сложная на один вечер. Вход должен быть как тут http://steammoney.com/trade/ Кто ...Завершен11 лет назад
- $50
Доброго времени суток. Нужен человек который сможет поправить баги в модуле и чуток доделать его. Нужно знать php и желательно движок DLE. Сделать нужно сегодня. Работа не сложная для знающего. Все подробности ...Завершен12 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Мне нужен человек хорошо знающий движок DLE а так же PHP CSS HTML умеющий писать модули к этому движку. Работы прилично. Для начала нужно переделать модуль новостей на сайте ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Доброго времени суток. Мне нужно сделать активный парсер (программу) которая будет автоматически покупать нужные мне вещи со стима по определенной цене. Я нарисовал подробно внешний вид программы как это должно выглядеть. ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен12 лет назад