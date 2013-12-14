Требуется сверстать сайт.
Сделать слайдер и баннеры на css3
Нужно на сайт cras-center.spb.ru сделать:
1. Слайдер как тут http://themes.themepunch.com/?theme=revolution_wp (или именно этот плагин или подобный), чтобы можно было легко редактировать текст, картинки и объекты.
2.Вставить под слайдер 4 баннера типа как тут http://erglog2011.narod.ru/ifekt-pri-navedenii-na-izobrashenie-css3.html
в ряд.
Работы на пару часов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1300
На постоянную удаленную работу со свободным графиком (5 дней в неделю по 8 часов в день в желаемое для вас время) требуется опытный php-программист работающий с платформой wordpress и хорошо знающий устройство и код данной ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужно дописать php файл, который бы принимал данные через ajax и отправлял их на почту. Есть файл mform.js, в нем есть ajax функция, которая отправляет данные в файл apushmsg.php. Его ...Завершен11 лет назад
1. На разрабатываемом сайте reserve-menu.com неоходимо сделать карту отелей с метками, которые устанавливаем как тут например, справа https://ostrovok.ru/hotels/?q=Kharkiv нужна цена и срок 2. Также нужно сделать ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $350
1.Требуется приложение для социальной сети «Вконтакте» развлекательной тематики. На вид приложение не сложно, за исключением одной, уникальной функции. 2.Интерфейс приложения наш. 3. Примерная деятельность приложения: 3.1.Загружаете изображение, или же создаете его в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен парсер который сканирует сайт и выдает все его страницыВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Есть красиво оформлена форма заказа, html+css. Нужен код и скрипт для отправки. Заинтересованным скину форму. Ожидаю ваших откликов! http://jsfiddle.net/SAd37/Закрыт11 лет назад
Задача следующая: На сайте http://yaport.su/с-2000-2-контроллер-доступа Раздел Тех. характеристки и Сертификаты установить мультизагрузку файлов jpg Чтобы можно было по 200 фоток разом закидывать.Завершен11 лет назад
Требуется специалист с опытом работы с движком друпал для постоянных доработок интернет - магазина yaport.su Прошу отвечать специалистов, которые реально уверены в своих силах и готовы сотрудничать постоянно. Если вы из Санкт-Петербурга это будет ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Суть проблемы: при открытии любого товара не показывает его описание, сверху пропадает "Заказать обратный звонок" и "Корзина", пропадает полностью подвал сайта. Под фото пишет RatingIt: Error connecting to ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад