Сделать слайдер и баннеры на css3

Нужно на сайт cras-center.spb.ru сделать:

1. Слайдер как тут http://themes.themepunch.com/?theme=revolution_wp (или именно этот плагин или подобный), чтобы можно было легко редактировать текст, картинки и объекты.

2.Вставить под слайдер 4 баннера типа как тут http://erglog2011.narod.ru/ifekt-pri-navedenii-na-izobrashenie-css3.html

в ряд.

Работы на пару часов.