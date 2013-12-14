Требуется wordpress php программист

На постоянную удаленную работу со свободным графиком (5 дней в неделю по 8 часов в день в желаемое для вас время) требуется опытный php-программист работающий с платформой wordpress и хорошо знающий устройство и код данной системы. Задачи будут разные, от корректировки шаблонов до написания модулей и редактирования существующего функционала системы. Также нужно знать jQuery, HTML, CSS, MySql, писать хороший качественный код на php, знать ООП. Присылайте примеры кода и контакты.