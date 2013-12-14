Исправить ошибку на сайте -wordpress

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Завершен1 заявка77 просмотров

есть сайт, там есть раздел срванение цен, и там есть анимация на джек вери, но после анимации, каждый раз логотипы становятся в разном порядке, надо сделать чтобы становились в одном

WordPress
11 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DIMA_BEL
Дмитрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$100
2 дня
Молодец, все сделал вовремя и качественно!
Все отлично! оплатил вовремя! работа понравилась!

Заявки фрилансеров

DIMA_BEL
Дмитрий 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад