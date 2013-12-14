Требуется разработать компоненту-конструктор для сайта по аналогии с http://printio.ru/iphone5_glossy_cases/new Т.е. клиент выбирает основу, загружает картинку, масштабирует и поворачивает картинку. По окончании скрипт интернет магазина должен получить все выбранные параметры, для формирования окончательного заказа.

Более подробно описывается в Файле ниже "Конструктор чехлов ТЗ"