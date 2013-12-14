есть сайт, там есть раздел срванение цен, и там есть анимация на джек вери, но после анимации, каждый раз логотипы становятся в разном порядке, надо сделать чтобы становились в одном
Конструктор чехлов
Требуется разработать компоненту-конструктор для сайта по аналогии с http://printio.ru/iphone5_glossy_cases/new Т.е. клиент выбирает основу, загружает картинку, масштабирует и поворачивает картинку. По окончании скрипт интернет магазина должен получить все выбранные параметры, для формирования окончательного заказа.
Более подробно описывается в Файле ниже "Конструктор чехлов ТЗ"
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