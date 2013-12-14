Конструктор чехлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка127 просмотров

Требуется разработать компоненту-конструктор для сайта по аналогии с http://printio.ru/iphone5_glossy_cases/new Т.е. клиент выбирает основу, загружает картинку, масштабирует и поворачивает картинку. По окончании скрипт интернет магазина должен получить все выбранные параметры, для формирования окончательного заказа.

Более подробно описывается в Файле ниже "Конструктор чехлов ТЗ"

11 лет назад
Arnold737
Арнольд 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров