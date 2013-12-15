Для поддержки сайта требуется WEB-программист

$900
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок242 просмотра

Оплата почасовая. 6$ в час - испытательный срок(около 2-3 месяцев) и дале до 10$

Навыки:

- PHP более 2 лет

- HTML, css, jquery - 2 года

- Трудоспособность, самоорганизованность.

- Smarty

Обязанности:

Работаем через баг трекер, я ставлю задачу вы выполняйете. Работаем через трекер времени. Так же будем работать с Git или Bitbuckers(Скорее всего с ним). основные задачи это улучшение функционала.

CSSGitHTMLjQueryPHP
11 лет назад
gelpug
Лена 
52 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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