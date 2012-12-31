Заказывала сложную верстку проекта, со сложным JS - сделано все очень классно. Как и договаривались. Валидация 100%. Код очень чистый и красивый. Кроссбраузерность. Так же была проверка в Pixel Perfect. Так же хочу сказать, что давным давно сотрудничали с Ильдаром уже над созданием Обменника валют. И тогда все было выполнено очень профессионально. Будем продолжать сотрудничество.