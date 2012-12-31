$900
Оплата почасовая. 6$ в час - испытательный срок(около 2-3 месяцев) и дале до 10$ Навыки: - PHP более 2 лет - HTML, css, jquery - 2 года - Трудоспособность, самоорганизованность. ...
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
11 лет назад
Оплата почасовая. 6$ в час - испытательный срок(около 2-3 месяцев) и дале до 10$ Навыки: - PHP более 2 лет - HTML, css, jquery - 2 года - Трудоспособность, самоорганизованность. ...
Добрый день! Мне нужен человек который сможет сверстать сложные странички. Всего 10 + 2 модальных окна. Верстка должна быть: - 100% валидной - Кроссбраузерная ИЕ7+ - Адаптированная под разные ...