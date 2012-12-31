gelpug

Лена gelpug

 
52 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

blud73
Ильдар 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$650
10 баллов
11 лет назад
Сложная верстка сайта (Jquery, html, css)
CSSHTMLJavaScriptjQuery
Отличный заказчик рекомендую!
Заказывала сложную верстку проекта, со сложным JS - сделано все очень классно. Как и договаривались. Валидация 100%. Код очень чистый и красивый. Кроссбраузерность. Так же была проверка в Pixel Perfect. Так же хочу сказать, что давным давно сотрудничали с Ильдаром уже над созданием Обменника валют. И тогда все было выполнено очень профессионально. Будем продолжать сотрудничество.
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