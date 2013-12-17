Правки сайта на Parser3

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Завершен1 заявка113 просмотров

Есть сайт на Parser3, после переноса на новый хостинг не отображается контент, который должен браться из БД, на страницах сайта.

11 лет назад
Cepera51
Сергей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

AliasX
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Всеволод быстро и, что не маловажно, верно выполнил поставленную задачу.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

AliasX
45 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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