Есть сайт на Parser3, после переноса на новый хостинг не отображается контент, который должен браться из БД, на страницах сайта.
Создание модуля приема криптовалют.
Всем добрый день.
Ищу программиста php имеющего опыт работы с криптовалютами Bitcoin, Litecoin и тд. Также неоходимо знание blockchain api и других подобных систем для доступа к кошельку плательщика.
Бюджет оговариваемый. Все остальное при личной переписке.
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