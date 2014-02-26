Создание модуля приема криптовалют.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки180 просмотров

Всем добрый день.

Ищу программиста php имеющего опыт работы с криптовалютами Bitcoin, Litecoin и тд. Также неоходимо знание blockchain api и других подобных систем для доступа к кошельку плательщика.

Бюджет оговариваемый. Все остальное при личной переписке.

PHP
11 лет назад
rwety2008
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$300
40 дней
Уже не первый раз сотрудничаю. Сделано все качественно и согласно ТЗ
Сотрудничеством доволен. Хороший заказчик и работать с ним удобно и приятно.

Заявки фрилансеров

Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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