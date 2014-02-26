Создание модуля приема криптовалют.

Сделать рандомный вывод 6-ти товаров под формой, после нажатия SEARCH чтобы выодился список категорий. такой http://www.stavparts.co.uk/parts/lada/m4132/t16482/ (не обязательно такой же внешности, просто список, но с вложенностью) Все подробности при звязе