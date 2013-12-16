Имеется скрипт генератора текстов для работы с английским языком (Марков с учетом английских правил грамматики). Необходимо доработать скрипт, чтобы он корректно работал с русскими текстами (работа с правилами определения частей речи, обработка ...
Сделать popup на сайт
Добрый день!
Нужно сделать popup, чтобы зайдя на сайт пользователь видел определенный текст и изображение. Должна быть возможность закрыть.
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