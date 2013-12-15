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PHP парсер
Есть вот такая страница
http://steamcommunity.com/market/search/
есть вот такой запрос
http://steamcommunity.com/market/search/render/?query=&start=0&count=10
он выдает тоже самое в более пригодном для парсинга виде
задача, сделать стандартный парсер php
задачи которые должен решать парсер:
1. для того чтобы на одной странице можно было спарсить и вывести сразу все результаты поиска (а не по страницам как там)
2. чтобы после этого можно было сделать сортировку по цене
p.s. желательно не делать на ооп
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