PHP парсер

Есть вот такая страница

http://steamcommunity.com/market/search/

есть вот такой запрос

http://steamcommunity.com/market/search/render/?query=&start=0&count=10

он выдает тоже самое в более пригодном для парсинга виде

задача, сделать стандартный парсер php

задачи которые должен решать парсер:

1. для того чтобы на одной странице можно было спарсить и вывести сразу все результаты поиска (а не по страницам как там)

2. чтобы после этого можно было сделать сортировку по цене

p.s. желательно не делать на ооп