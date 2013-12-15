PHP парсер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Есть вот такая страница

http://steamcommunity.com/market/search/

есть вот такой запрос

http://steamcommunity.com/market/search/render/?query=&start=0&count=10

он выдает тоже самое в более пригодном для парсинга виде

задача, сделать стандартный парсер php

задачи которые должен решать парсер:

1. для того чтобы на одной странице можно было спарсить и вывести сразу все результаты поиска (а не по страницам как там)

2. чтобы после этого можно было сделать сортировку по цене

p.s. желательно не делать на ооп

PHP
11 лет назад
rusrpg
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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