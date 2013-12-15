Доработка генератора текстов

Имеется скрипт генератора текстов для работы с английским языком (Марков с учетом английских правил грамматики).

Необходимо доработать скрипт, чтобы он корректно работал с русскими текстами (работа с правилами определения частей речи, обработка слов и т.п.).

Т.е. помимо знаний программирования необходим опыт написания генераторов текстов для различных нужд.

Ссылка на скрипт: http://phpir.com/text-generation

Возможно Марков тут не совсем подойдет для генерации хоть как-то связного текста, поэтому приветствуются любые варианты реализации.

Смысловое наполнение не важно и не нужно. Хотя если получится – это будет плюс.

Получаемый текст должен быть максимально приближен к описаниям новостей, рассказов, обычной речи.

Жду от вас предложений по реализации, цене и срокам.