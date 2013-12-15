Всем добрый день. Ищу программиста php имеющего опыт работы с криптовалютами Bitcoin, Litecoin и тд. Также неоходимо знание blockchain api и других подобных систем для доступа к кошельку плательщика. Бюджет оговариваемый. Все ...
Доработка генератора текстов
Имеется скрипт генератора текстов для работы с английским языком (Марков с учетом английских правил грамматики).
Необходимо доработать скрипт, чтобы он корректно работал с русскими текстами (работа с правилами определения частей речи, обработка слов и т.п.).
Т.е. помимо знаний программирования необходим опыт написания генераторов текстов для различных нужд.
Ссылка на скрипт: http://phpir.com/text-generation
Возможно Марков тут не совсем подойдет для генерации хоть как-то связного текста, поэтому приветствуются любые варианты реализации.
Смысловое наполнение не важно и не нужно. Хотя если получится – это будет плюс.
Получаемый текст должен быть максимально приближен к описаниям новостей, рассказов, обычной речи.
Жду от вас предложений по реализации, цене и срокам.
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