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SoftLogic Group - российская компания, которая занимается разработкой программного обеспечения (ПО) на заказ. Ядро компании расположено в Москве, сотрудники компании работают во многих городах России и ближнего зарубежья. Все сотрудники работают на домашней технике в удобное для них время. В качестве основного средства взаимодействия используется Internet.
Два основных направления разработок компании - создание приложений и систем под Win32 платформы и создание Интернет-приложений.
Также мы занимаемся веб-дизайном и тестированием ПО для сторонних заказчиков.
Основное средство наших разработок под Windows - MS Visual C++. Большинство вакансий Windows разработчиков требуют глубоких знаний MFC, WinAPI32, COM, ActiveX, STL. Довольно большая часть наших проектов так или иначе связана с image processing, так что знания OpenGL, DirectX и навыки в области обработки изображений также приветствуются.
Главной технологией для наших Интернет-ориентированных разработок является Java. Также мы довольно активно используем ASP, PHP, Flash, DHTML, XML. Довольно часто требуется программирование под Unix-системы (в основном - разработка серверных частей для наших систем).
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