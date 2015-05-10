Редактировать квикстарт Joomla

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Завершен2 заявки158 просмотров

1. Разворачиваем ot naturalcosmetics joomla 3, обновляем до последней версии.

2. Редактируем по чеклисту.

В основном из редактирования: убрать, корректировки css, поменять некоторые элементы дизайна:

https://docs.google.com/document/d/1-tOohviTJP26qqswZJ5yPD52br1ztZVuoXHNfARyZZo/edit?usp=sharing

Укажите сроки и стоимость. Нужно быстро.

CSSJoomla
10 лет назад
1nfiniti
Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад
$40
3 дня
Спасибо, работу выполнил
Сотрудничеством доволен. Оплата своевременно.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
10 лет назад