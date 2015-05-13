Активировать сайт на хостинге ТаймВеб

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок210 просмотров

Добрый день!

Столкнулась с проблемой - не могу активировать сайт на хостинге. Раньше пользовалась другим хостингом для блога, но сейчас дела обстоят с интернет-магазином.

В общем, задача такая. У меня есть домен, есть шаблон интернет-магазина в папке ZIP, который я уже залила на хостинг. Хостинг ТаймВеб. Сейчас нужно сделать так, чтобы сайт был активирован и можно было наконец-то зайти в админку и работать в ней.

Выслушаю ваши предложения! За сколько справитесь, цена и делали ли раньше подобные задания?

С Уважением, Ангелина.

P.S. Очень прошу, пишите цену и сроки в самой заявке. Чтобы не связываться с каждым личном для выяснения этих моментов.

10 лет назад
Nikolinka
Ангелина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$5
1 день
С Сергеем было приятно сотрудничать. Он не только выполнил свою работу, но и бесплатно дал несколько полезных советов. Работу выполнил более чем в срок, все четко. Недопониманий не возникло. Если у меня будут вопросы по сайтам, то всегда буду обращаться к Сергею. Спасибо за проделанную работу.
Остался доволен сотрудничеством с Ангелиной! Буду рад помочь при необходимости в будущем! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
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