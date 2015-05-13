Активировать сайт на хостинге ТаймВеб

Добрый день!

Столкнулась с проблемой - не могу активировать сайт на хостинге. Раньше пользовалась другим хостингом для блога, но сейчас дела обстоят с интернет-магазином.

В общем, задача такая. У меня есть домен, есть шаблон интернет-магазина в папке ZIP, который я уже залила на хостинг. Хостинг ТаймВеб. Сейчас нужно сделать так, чтобы сайт был активирован и можно было наконец-то зайти в админку и работать в ней.

Выслушаю ваши предложения! За сколько справитесь, цена и делали ли раньше подобные задания?

С Уважением, Ангелина.

P.S. Очень прошу, пишите цену и сроки в самой заявке. Чтобы не связываться с каждым личном для выяснения этих моментов.