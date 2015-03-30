Цикл статей, автозапчасти

Необходимо сделать рерайтинг списка функций видео плеера на английском языке. Объем исходного текста: 1 500 символов без пробелов Срок выполнения: 2-3 дня Исходные материалы прилагаются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Ранее уже размещал подобные проекты, отобрал двух копирайтеров, каковые и работают в данный момент, причём весьма ответственно. НО. Заказчик увеличивает объёмы, требует выдавать в день больше статей, приготовил соответствующее финансирование. Имеющиеся копирайтеры с возросшим объёмом не справятся, поэтому ищу ещё.
Копирую текст из первого задания. Сейчас всё аналогично:
«Предстоит большой объём работы, надо будет писать статьи, посвящённые автомобильным запчастям. Заполняем интернет-магазин. Объём одной статьи около 1500 знаков без пробелов, там будут тематические ключи (бампер Mazda 6 и проч.). Их надо будет органично вписывать в текст с оптимальной плотностью. И самое главное: грамотность, хороший слог, умение ёмко раскрыть тему. Дружить с автотематикой, более-менее разбираться, любить эту тему. Большим плюсом будет наличие в портфолио примеров работ на эту тему.» Здесь я добавлю: не плюсом, а обязательным условием. Я буду вычитывать образцы текстов внимательно, оценивать грамотность и стиль письма.
«Объём в сутки будет порядка 8 статей по 1500 знаков.
По уровню оплаты: 95 руб. за 1000 знаков без пробелов. Строго такая сумма. К доллару не привязываемся — он нестабилен. Торг относительно обозначенной цифры — неуместен, бюджет свёрстан довольно жёстко.
Заказы буду каждый день выдавать партиями, по несколько статей, сообразуясь с темпом работы, предпочтительным для копирайтера. Этот темп и степень своей загруженности, а также рабочие и выходные дни и часы определяете именно вы и только вы.
Начало работы предварительно планируется на один из дней предстоящей недели.» Вот здесь поправка: работа уже вовсю кипит, начало работы нового копирайтера планируется немедленно.
Прошу делать ваши предложения. Спасибо за них.
P.S. Тех авторов, которые уже откликались на мои предыдущие проекты (http://www.weblancer.net/projects/647488.html и http://www.weblancer.net/projects/657183.html) и не получили от меня положительного решения о сотрудничестве, прошу не беспокоить. Ваши тексты я в своё время уже внимательно (и довольно долго) вычитывал, значит, что-то не понравилось. Нужны другие люди. Спасибо за понимание.
P.P.S. На втором этапе размещения проекта, несколько недель назад, кое-кто не понял этой просьбы и вновь подал заявку - несмотря на то, что уже подавал на первом этапе и не получил от меня положительного решения. Особо настойчивым гражданам повторяю предельно ясно: ваши заявки не будут рассматриваться (ибо они уже рассматривались), поэтому не тратьте своё время, а мне - не усложняйте чтение ленты откликов. Спасибо.
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