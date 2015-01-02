Написание статей на мобильную тематику

Требуется переписать контент и добавить в текст мои ключи на лединг. Cайт - ***************** Ключи есть. Тематика: похудание. Жду исполнителей, только девушек!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Требуется написать серию статей на тему мобильных технологий (смартфоны, планшеты, приложения и т.д.). Варианта 2:
1) Вы сами выбираете темы для статей (предварительно согласовав их со мной), которые вам интересны и которые вы могли бы раскрыть более полно.
2) Я сам даю вам темы для статей.
Первый вариант более предпочтителен, так как в этом случае вам самим будет легче работать.
Требования к статьям:
1) 100% уникальность (только копирайтинг).
2) Объём не менее 2500 и не более 3500 символов без пробелов.
3) Количество статей – 5.
4) Статьи должны быть интересными и написанными для людей (приветствуется творческий подход).
Если всё понравится, то гарантирую долгосрочное сотрудничество.
В ответе на предложение вышлите, пожалуйста, ссылки на тексты, которые вы писали. А также укажите стоимость ваших услуг.
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