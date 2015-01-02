Написание статей на мобильную тематику

Добрый день! Требуется написать серию статей на тему мобильных технологий (смартфоны, планшеты, приложения и т.д.). Варианта 2:

1) Вы сами выбираете темы для статей (предварительно согласовав их со мной), которые вам интересны и которые вы могли бы раскрыть более полно.

2) Я сам даю вам темы для статей.

Первый вариант более предпочтителен, так как в этом случае вам самим будет легче работать.

Требования к статьям:

1) 100% уникальность (только копирайтинг).

2) Объём не менее 2500 и не более 3500 символов без пробелов.

3) Количество статей – 5.

4) Статьи должны быть интересными и написанными для людей (приветствуется творческий подход).

Если всё понравится, то гарантирую долгосрочное сотрудничество.

В ответе на предложение вышлите, пожалуйста, ссылки на тексты, которые вы писали. А также укажите стоимость ваших услуг.