Написание статей на мобильную тематику

КопирайтингЗакрыт23 заявки242 просмотра
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Добрый день! Требуется написать серию статей на тему мобильных технологий (смартфоны, планшеты, приложения и т.д.). Варианта 2:

1) Вы сами выбираете темы для статей (предварительно согласовав их со мной), которые вам интересны и которые вы могли бы раскрыть более полно.

2) Я сам даю вам темы для статей.

Первый вариант более предпочтителен, так как в этом случае вам самим будет легче работать.

Требования к статьям:

1) 100% уникальность (только копирайтинг).

2) Объём не менее 2500 и не более 3500 символов без пробелов.

3) Количество статей – 5.

4) Статьи должны быть интересными и написанными для людей (приветствуется творческий подход).

Если всё понравится, то гарантирую долгосрочное сотрудничество.

В ответе на предложение вышлите, пожалуйста, ссылки на тексты, которые вы писали. А также укажите стоимость ваших услуг.

Написание статей
9 лет назад
Sergion87
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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