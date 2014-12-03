svetlana_sosnova

Светлана svetlana_sosnova

 
50 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

klassev
52 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$11
10 баллов
10 лет назад
Файл в формате YML.
Всё отлично! Рекомендую!
Сделано все в срок и качественно.
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Внесение изменений в структуру сайта, устранение ошибок
чёткое задание, моментальная оплата.
Рекомендую Владимира как очень грамотного специалиста, открытого к проблемам Заказчика, готового быстро и качественно выполнить работу за разумную плату.
Ответный отзыв