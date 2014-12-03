svetlana_sosnova

Сделать файл в формате YML для загрузки на торговую платформу небольшого каталога товаров (10 - 12 шт.). Подробности пришлю исполнителю.
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Отзывы фрилансеров
$11
10 баллов
10 лет назад
Всё отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сделано все в срок и качественно.
$10
10 баллов
10 лет назад
чёткое задание, моментальная оплата.
Ответный отзыв
Рекомендую Владимира как очень грамотного специалиста, открытого к проблемам Заказчика, готового быстро и качественно выполнить работу за разумную плату.