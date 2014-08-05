Нужно по фото на блоге сделать эскизы моделей одежды для ГВ. Нужны варианты для вставки в сам текст и для миниатюры. Желательно что бы исполнитель был знаком с кройкой/шитьем одежды. Идея - просмотрев фасоны пользовательницы ...