Для detskilepet.com 1) Определить все страницы для данных слов. 2) Сделать технический аудит чтобы избавиться от всех ошибок сайта. 3) Провести аудит ссылочной массы сайта. 4) Составить план по повышению данных позиций без учета тех. аудита. (т.е. какие нужны покупать ...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно по фото на блоге сделать эскизы моделей одежды для ГВ. Нужны варианты для вставки в сам текст и для миниатюры. Желательно что бы исполнитель был знаком с кройкой/шитьем одежды. Идея - просмотрев фасоны пользовательницы ...Завершен9 лет назад
Необходимо уменьшить размер фото при загрузке на сервер, доработать вывод фото на страницах сайта, вывод внешних ссылок и др.Завершен9 лет назад
Необходимо доработать вывод видео на сайте, вывод одиночного видео заменить на галерею. Также требуется доработка вывода контента на главной.Завершен9 лет назад
Ищу иллюстратора для создания рисунков к блоге. Первые несколько рисунков - позы при кормлении грудью. И еще рисунок для поста о пользы прослушивания детьми музыки Моцарта.Завершен9 лет назад
Ищу человека, которому можно доверить мой блог для настройки google analytics и яндекс. И кодов отслеживания. Так же яндекс sitemape. Для ускорения индексации. Скорее всего нужны будут дополнительные работы. Блог новый. С 2 июля.Завершен9 лет назад
Нужна новая графика доя хедера. Фон белый, графика черная, статисная. Тема: беременность и развитие ребенкаЗавершен9 лет назад