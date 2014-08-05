Golubok

Ирина Golubok

 
41 годРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Анализ внутренного и внешнего seo

    Для detskilepet.com 1) Определить все страницы для данных слов. 2) Сделать технический аудит чтобы избавиться от всех ошибок сайта. 3) Провести аудит ссылочной массы сайта. 4) Составить план по повышению данных позиций без учета тех. аудита. (т.е. какие нужны покупать ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Эскизы моделей одежды.

    Нужно по фото на блоге сделать эскизы моделей одежды для ГВ. Нужны варианты для вставки в сам текст и для миниатюры. Желательно что бы исполнитель был знаком с кройкой/шитьем одежды. Идея - просмотрев фасоны пользовательницы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Фото на сайте

    Необходимо уменьшить размер фото при загрузке на сервер, доработать вывод фото на страницах сайта, вывод внешних ссылок и др.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Видео на сайте

    Необходимо доработать вывод видео на сайте, вывод одиночного видео заменить на галерею. Также требуется доработка вывода контента на главной.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Настройка для блога Google analytics и яндекс

    Ищу человека, которому можно доверить мой блог для настройки google analytics и яндекс. И кодов отслеживания. Так же яндекс sitemape. Для ускорения индексации. Скорее всего нужны будут дополнительные работы. Блог новый. С 2 июля.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$105
10 баллов
9 лет назад
Анализ внутренного и внешнего seo
Ирина хороший заказчик! Оплата без задержек, четкие вопросы. Всем рекомендую!
Очень рекомендую этого исполнителя. Вся работа была выполнена качественно, в быстро. Очень понравилась коммуникация, быстрые и четкие ответы на все поставленные вопросы. Результатом работы довольна. Будем продолжать сотрудничество))
Ответный отзыв
tristan_nuit
Игорь 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Эскизы моделей одежды.
Крайне приятное сотрудничество! Спасибо =)
Очень довольна совместной работой. Все рисунки были сделаны качественно и своевременно
Ответный отзыв
MankoMir
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Иллюстация для блога о материнстве
Хороший заказчик. Рекомендую.
Качественное и своевременное исполнение работ, Спасибо
Ответный отзыв
LenaSIM
Елена 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Видео на сайте
В очередной раз спасибо за приятное сотрудничество. Рекомендую данного заказчика другим исполнителям. Если вы хотите, чтобы работа прошла гладно и была оплачена - связывайтесь с Ириной.
Елена, спасибо большое за качественную, выполненную в установленные сроки работу!
Ответный отзыв
LenaSIM
Елена 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Фото на сайте
Довольна сотрудничеством с Ириной. Большой спасибо за четкую постановку задачи, своевременную оплату и приятное общение.
Работа была выполнена качественно, в установленные сроки с учетом всех пожеланий заказчика.
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